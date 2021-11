Eternals supera le aspettative: 161 milioni di dollari nel primo weekend in sala

Eternals supera le aspettative al box office e totalizza un incasso di 161 milioni di dollari in tutto il mondo, rispettando la previsione degli analisti per il weekend di apertura di Eternals negli USA.

Nel giovedì delle anteprime, Eternals ha incassato oltre 9 milioni, superando di gran lunga le anteprime di Dune e No Time To Die (rispettivamente oltre i 5 e i 6 milioni di dollari) e collocandosi in linea con l'anteprima di un altro recente esordio Marvel, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Sia Eternals che Shang-Chi erano comunque ben lontani dal raggiungere il risultato in anteprima di Black Widow, che a luglio aveva raggiunto un incasso di 13,2 milioni di dollari.

Nonostante i divieti che ha ricevuto in alcune parti del mondo, Eternals riesce a superare i 161 milioni di dollari a livello globale nel primo fine settimana in sala, superando il debutto di Black Widow che si era fermato a 158 milioni nel primo weekend. Con un incasso di 161,7 milioni di dollari il film diretto da Chloé Zhao si attesta come il secondo miglior debutto cinematografico dell'era post-pandemica.

In Italia, il film ha finora incassato 3 milioni di euro e ha ottenuto il record del migliore incasso sul singolo giorno nell'era pandemica, totalizzando 1,2 milioni di euro nella sola giornata di sabato 6 novembre.