Eternals: spoilerato su TIkTok il ritorno di QUEL personaggio Marvel?

A quanto pare i social network stanno continuando a spoilerare Eternals mesi dopo la sua uscita nelle sale di tutto il mondo, avvenuta nel novembre scorso. In particolare, ora che il film Marvel è finalmente disponibile su Disney+, pare che su TikTok sia stato svelato il ritorno di un personaggio del cinecomic di Chloe Zhao dal mondo dei morti.

Nell'ultima parte di Eternals, infatti, dopo la battaglia finale e la sconfitta del Celestiale che con la sua comparsa avrebbe di fatto distrutto il pianeta Terra, vediamo Ikaris compiere un gesto estremo e dirigersi a tutta velocità verso il sole, presumibilmente uccidendosi, non sopportando il dolore per quanto fatto ai suoi compagni di sempre e lo sgretolamento di quella che era la sua missione da millenni.

Tuttavia, un utente di TikTok, tale Emmy Kennard, potrebbe aver accidentalmente rivelato che Ikaris in realtà è ancora vivo. Sul popolare social network ha pubblicato un video con la frase: "Quando tuo fratello è una controfigura e il suo prossimo lavoro è un personaggio che torna nel MCU". Ebbene, il fratello di Emmy è Joe Kennard, personale controfigura di Richard Madden, interprete di Ikaris in Eternals.

Secondo la pagina di IMDb, Kennard non ha svolto ruoli da controfigura in altri film Marvel se non in Eternals, quindi un suo ritorno starebbe a significare che Ikaris è effettivamente ancora vivo dopo gli eventi di Eternals. Tra l'altro, nel video in questione, proprio Emmy Kennard canta: "So qualcosa che voi non sapete".

Nel frattempo, Gemma Chan ha parlato del suo ritorno nei panni di Sersi. Durante un’intervista con W Magazine a Chan è stato chiesto apertamente se interpreterà di nuovo Sersi. L’attrice ha risposto: "Sì. La Marvel ci possiede per tutta la vita [ride]". Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Eternals.