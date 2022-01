Eternals meglio di Shang-Chi: nuovo record su Disney+, miglior debutto Marvel

Dopo l'uscita nelle sale Eternals è approdato su Disney Plus, in base al nuovo percorso di distribuzione voluto dalla Disney, e secondo i primi dati emersi in queste ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni per il Marvel Cinematic Universe.

Samba TV ha infatti rilasciato la sua ultima serie di dati per la settimana tra il 12 gennaio e il 16 gennaio e, secondo quanto riferito, Eternals è stato visto da due milioni di famiglie negli Stati Uniti in quel periodo di tempo, dopo essere stato aggiunto al catalogo della piattaforma dal giorno 12 gennaio. Secondo gli stessi analisti, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato visto da 1,7 milioni di famiglie durante la sua prima settimana di programmazione nel servizio di streaming on demand.

Una piccola rivincita, insomma, dato che durante la 'partita' del box office, Eternals non era stato in grado di battere i numeri di Shang-Chi: il film di Chloe Zhao anzi aveva in un certo senso 'deluso' le aspettative, incassando 'appena' $401 milioni di dollari in tutto il mondo nel corso della sua corsa al box office, conclusa come una delle più basse dell'intera saga.

Ricordiamo che i Marvel Studios hanno già annunciato diversi sequel di Shang-Chi, come un nuovo film per il cinema e una serie tv spin-off in fase di sviluppo, mentre al momento non sembrano ancora esserci piani concreti per un follow-up del franchise di Chloe Zhao. Tuttavia il finale del film apre chiaramente ad un ritorno degli Eterni (e anche di Dane Whitman, il personaggio interpretato da Kit Harington), e non a caso infatti la star Gemma Chan ha confermato che riprenderà il ruolo di Sersi prossimamente.

