Eternals e Shang-Chi, gli attori sognavano di entrare nell'MCU anni fa: i tweet profetici

Due giorni fa è ricorso il terzo anniversario dalla triste scomparsa di Stan Lee, papà immortale di Casa Marvel. Oggi il suo nome torna attuale in riferimento a due attori di Shang-Chi ed Eternals, che nei meandri del web hanno ritrovato dei vecchissimi tweet in cui lo pregavano di inserirli nell'MCU.

"Nelle pagine della Storia, di tanto in tanto, il fato si ferma a guardarti e ti tende la mano", diceva il personaggio di Hans Landa (Christoph Waltz) in Bastardi senza gloria. Deve essere sicuramente quanto hanno pensato alcuni - perché sì, sono più di uno - degli attori che di recente hanno fatto il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe. Il primo è Simu Liu, che di recente è stato oggetto, per una scena in particolare, di alcune assurde critiche nei confronti di Shang Chi.

Il secondo è Barry Keoghan, giovane promessa di Hollywood già visto in pellicole come Dunkirk e American Animals e che di recente ha fatto il suo ingresso nell'MCU col ruolo di Druig, uno degli Eterni nel nuovo film di Chloé Zhao. Purtroppo per lui, il suo film non sta andando bene come quello di Liu. Prima è stato Rotten Tomatoes a massacrare Eternals, poi ci ha pensato il pubblico a votare Eternals come film più brutto del MCU. Eppure lui, come Liu, sognava da anni un debutto in grande stile nei panni di un super.

Simu Liu era infatti già stato protagonista di un'assurda coincidenza, quando su twitter era stato reperito un suo vecchio post, pubblicato ben un anno prima di essere scritturato, nel quale si offriva come interprete di Shang Chi. Oggi, anche Barry Keoghan diventa protagonista di un caso simile, con lo stesso Liu che ha commentato un suo vecchio post nel quale chiedeva disperatamente a uno Stan Lee ancora vivo di ottenere una parte come super nel gigantesco franchise Marvel. Trovate tutti i tweet in calce all'articolo. La cosa più divertente però è stato l'intervento della sua co-star Kumail Nanjiani, interprete di Kingo in Eternals che abbiamo intervistato. Anche lui infatti ha condiviso una foto col fumettista scomparso. Assurdo, non trovate? Diteci cosa ne pensate nei commenti!