Eternals, sequel in arrivo? Una star Marvel fa spoiler: 'Ci sarà Eternals 2'

I Marvel Studios hanno ancora delle sorprese da svelare dopo l'esplosiva presentazione della Saga del Multiverso, ma una delle star del cast di Eternals potrebbe aver appena rovinato i piani del presidente Kevin Feige.

Patton Oswalt, che ha doppiato Pip il Troll nella scena post-credit di Eternals, si è infatti lasciato sfuggire un grosso spoiler sui prossimi annunci dei Marvel Studios, rivelato che Eternals 2 è realtà con Chloe Zhao di nuovo alla regia. L'attore, ospite del Today Show in queste ore, stava discutendo di una possibile nuova collaborazione con Harry Styles (che ha interpretato Starfox, il fratello di Thanos, nel finale del primo Eternals), quando ha dichiarato: “Hanno annunciato che ci sarà un sequel di Eternals, Chloe Zhao lo dirigerà. Quindi si spera che ci saranno altre avventure di Starfox e Pip."

La Marvel non ha menzionato alcun sequel di Eternals al Comic-Con di quest'anno, tuttavia la Disney ha riservato numerose date di uscita per i progetti MCU che arrivano fino alla misteriosa Fase 7, quindi chissà: Eternals 2 potrebbe anche finire con l'essere inserito nella Fase 6 dell'MCU, che al momento è piuttosto scarna con soli tre titoli già svelati, Fantastici Quattro e i due film della saga degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che chiuderanno la Saga del Multiverso.

L'annuncio di Eternals 2 arriverà durante il panel dei Marvel Studios al D23? Staremo a vedere.