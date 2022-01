Eternals: Scoperto l'easter egg di Star Wars di cui nessuno si era accorto

A pochi giorni dall'arrivo di Eternals su Disney+ l'attenzione attorno al cinecomic di casa Marvel sta tornado a salire, tra chi ha modo di vederlo per la prima volta e i fan, che ora possono approfondirne la visione. Tra questi ultimi, un appassionato ha recentemente condiviso la scoperta di un easter egg di Star Wars che ci eravamo persi.

Infatti, l'utente u/OscarTMJ ha pubblicato un post su Reddit in cui spiega come in Eternals sia presente un riferimento a L'Impero Colpisce Ancora nella scena a bordo dell'aereo di Kingo. In particolare, sopra il bar dell'aereo si trova una televisione su cui sta venendo trasmesso proprio l'amato Episodio V della saga di Guerre Stellari. Inoltre, l'utente fa notare come, durante la scena in questione, il televisore mostri in sequenza momenti diversi del film. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che la scena sia il risultato di diverse riprese e inquadrature ottenute in frangenti diversi, successivamente montate insieme in un'unica sequenza.

Comunque, il post analizza nel dettaglio un fotogramma della scena in questione, evidenziando come nella televisione sullo sfondo sia presente un primo piano di Ian Solo poco prima di venire ibernato da Dart Fener ne L'Impero Colpisce Ancora. Il tutto è accompagnato dalle seguenti parole: "Ragazzi guardate cos'ho trovato! L'Impero Colpisce Ancora sta andando sullo sfondo di Eternals".

Infine, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Eternals e vi invitiamo a farci sapere nei commenti la vostra sul dibattuto cinecomic di Chloé Zhao, attualmente disponibile alla visione su Disney+.