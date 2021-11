Eternals, gli sceneggiatori parlano del lato da villain di Druig: 'E' una figura tragica'

Tra i numerosi e nuovi personaggi introdotti da Eternals nel Marvel Cinematic Universe, tra tutti a spiccare è sicuramente il personaggio di Druig, che nella pellicola di Chloe Zhao è interpretato da Barry Keoghan. Il suo è un personaggio che definire problematico sarebbe alquanto riduttivo e la sua è una figura tragica secondo gli sceneggiatori.

Negli Eterni, Druig è probabilmente il personaggio più pericoloso in quanto ha la capacità di entrare nella mente degli esseri umani e controllarli a suo piacimento. Usa questa abilità per trarre vantaggio ovviamente ma gli è anche utile per capire le ragioni e i sentimenti degli umani, per questo tra tutti è quello che più si avvicina a empatizzare con quel popolo. Lo sceneggiatore di Eternals, Ryan Firpo, ha spiegato bene questo bilanciamento nel carattere del personaggio.

"Ovviamente gli Eterni hanno imparato ad avere fede negli umani dopo migliaia di anni in cui li hanno tenuti d'occhio quindi quando arrivano alla questione principale gli Eterni si dividono in diverse fazioni, e Druig in particolare, se pensate ai suoi poteri, ha passato così tanto tempo nella mente degli umani. Lui li capisce a un livello più profondo degli altri Eterni, i quali semplicemente non possono capire quella prospettiva. Questo penso renda Druig una figura davvero tragica perché ama l'umanità e apprezza il suo potenziale, ma allo stesso tempo conosce i pericoli e gli errori degli umani dei quali è stato testimone diretto, quindi percepisce gli umani a un livello che gli altri suoi compagni non possono raggiungere".

Lo sceneggiatore ha aggiunto sul suo controllo effettuato sugli umani: "Il suo desiderio di controllare l'umanità non deriva da qualche ambizione megalomane, non lo fa per senso di potere, lo fa per amore. Per quello raggiunge un certo senso di equilibrio, perché quello che fa non è tecnicamente etico ma non lo fa per rendere queste persone schiave del suo potere, ma per proteggerle. Qui sta il suo bilanciamento".

Se non l'avete ancora letta, vi rimandiamo alla nostra recensione di Eternals. In una recente intervista Barry Keoghan ha rivelato che Druig avrebbe sconfitto Thanos a mani nude.