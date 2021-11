Eternals, gli sceneggiatori parlano del buco di trama che coinvolge il personaggio di Eros

Ha fatto discutere molto l'arrivo di Harry Styles nel MCU. Si è trattato, infatti, di un approdo inaspettato per molti. Lo abbiamo conosciuto nella scena post credits di Eternals, in cui il suo personaggio, Eros, si unisce a Thena, Makkari e Druig nella ricerca nel cosmo di altri Eterni. Ma molti hanno notato un buco di trama.

Infatti, dopo questo momento, tutti si sono chiesti come facesse Eros a sapere della Thena di Angelina Jolie sulla terra. Secondo molti se Thena fosse lontana dalla Terra, e stesse collaborando con Eros, allora questo spiegherebbe come lui sappia ancora chi è. Oppure la risposta potrebbe essere nella scena tagliata che coinvolgeva il personaggio interpretato da Harry Styles. Gli scrittori Ryan e Kaz Firpo hanno parlato della questione a The Direct.

"Credo che in ogni singola missione, non lo fossero [consapevoli] - non hanno ricordi della comunicazione con gli altri Eterni, immagino che sia questo ciò che possiamo dire", hanno spiegato Ryan e Kaz Firpo. "Forse è accaduto su altri pianeti. Forse si sono anche scambiati, e sono stati coinvolti in altre missioni su altri pianeti con un gruppo differente."

Ryan Firpo ha aggiunto: "Ma non potrebbero avere alcun ricordo di questo perché i loro ricordi vengono cancellati tra una missione e l'altra. Quindi sicuramente erano consapevoli del fatto che ci fossero altri Eterni là fuori. Questo fa parte del loro intero sistema. Ma non credo che fossero in comunicazione attiva con loro." Ciò che manca in questa dichiarazione è sicuramente una vera risposta alla domanda, dunque.



Queste parole ci offrono però uno spunto importante. Il non averne ricordo, pur possedendo un passato insieme, è infatti un elemento interessante, che potrebbe creare un terreno da esplorare molto stimolante per un eventuale sequel di Eternals.