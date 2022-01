Eternals: una scena eliminata dal film Marvel rivela la verità sui dinosauri

Marvel Studios e Disney hanno diffuso in streaming una nuova scena eliminata dal montaggio finale di Eternals, il film dei Marvel Studios diretto da Chloe Zhao che dalla giornata di domani sarà finalmente disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+. In questa particolare scena assistiamo all'incontro e colloquio tra Sprite e Whitman.

Nel corso della scena vediamo Sprite ricreare l'illusione al posto di una testa di dinosauro esposta nell'istituto in cui Sersi insegna. Qui incontra Whitman - il personaggio interpretato da Kit Harington - che le fa una piccola lezioncina di storia, salvo poi essere corretto dalla stessa Sprite che afferma che i resti contenuti in quella stanza altro non sono che quelli della specie dei Devianti, che Sersi ha contribuito a far estinguere. Ebbene sì, nell'universo Marvel raccontato da Eternals i dinosauri non sono mai esistiti veramente e le creature che i terrestri chiamano tali non erano altro che i Devianti che gli Eterni hanno combattuto per secoli.

In precedenza era stata rivelata anche un'altra scena eliminata da Eternals, con protagonista ancora Sprite ma stavolta a colloquio con Makkari; le due dibattono su quanto sia importante salvare l'umanità, dacendo proprio riferimento alla vittoria ottenuta da Tony Stark e dagli altri vendicatori, anche a costo della propria vita, sul tenace gigante viola. Questa breve sequenza anticipa l'arrivo de Eternals su Disney+ che avverrà il prossimo 12 gennaio e ci permetterà di godere di numerosi extra del film diretto dalla regista vincitrice del premio Oscar nel 2021.

Sebbene questa pellicola sia stata da più parti elogiata per i temi trattati e la forte inclusività, Gli Eterni sembra non aver convinto pienamente, e attualmente questa risulta essere la pellicola del Marvel Cinematic Universe con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes.