Eternals, Salma Hayek rivela: Il mio contratto prevede l'apparizione di Ajak in altri film

Ora che Eternals dei Marvel Studios è finalmente disponibile nei cinema di tutto il mondo, i fan del Marvel Cinematic Universe non vedono l'ora di scoprire quali altre storie saranno raccontate con i personaggi introdotti dal film diretto da Chloe Zhao.

Come sappiamo Kit Harington tornerà in futuro come Cavaliere Nero, mentre la scena post-credit di Eterni ha introdotto Blade di Mahershala Ali con un cameo solo vocale, ma cosa possono aspettarsi gli appassionati dagli altri supereroi? Nello specifico in queste ore sono emerse nuovi retroscena sul ruolo di Salma Hayek, interprete di Ajak, la leader degli Eterni: come chi ha visto il film già saprà il personaggio trova la morte nel corso della narrazione, ma ciò non vuol dire che l'attrice non sarà vista in futuro in nuovo progetto MCU. In effetti, la stessa Salma Hayek ha svelato di aver firmato un contratto multi-film che fa ben sperare per un futuro ritorno di Ajak, in qualche modo.

Al podcast Celebrity Small Talk di Smallzy, l'attrice ha dichiarato: "Ho firmato un contratto per film! È stato divertente far parte di questa, diciamo così, società segreta. Devi proteggerne i segreti."

Insomma, è possibile che gli Eterni siano in grado di tenere fede al loro nome e tornare dalla morte? Staremo a vedere come proseguirà la loro storia in base ai piani dei Marvel Studios e di Kevin Feige. Nel frattempo, fateci sapere quali sono le vostre impressioni e le vostre previsioni nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.