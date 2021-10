Eternals, Salma Hayek racconta le divergenze avute con Chloé Zhao!

Il terzo film della fase 4 del MCU è in arrivo, e introdurrà 10 nuovi supereroi. La regista premio Oscar Chloé Zhao ha infatti avuto l'occasione di lavorare con attori come Kit Harington, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Salma Hayek, tra i tanti. Proprio con quest'ultima sembra che ci sia stata un'accesa discussione sulla sceneggiatura.

Infatti secondo quanto riportato dall'attrice in un'intervista con Elle, Zhao aveva una visione chiara sul personaggio e sapeva ciò che voleva, e lei non era d'accordo.

"Ho avuto dei problemi con la sceneggiatura e abbiamo litigato duramente a casa mia. Eravamo entrambe molto appassionate. Lei mi ha detto: 'No, ma non è così che l'ho progettato". Le persone fuori casa pensavano che ci fosse una rissa, perché stavamo un po' urlando. Abbiamo continuato a parlare e parlare, ed è andata avanti per molto tempo. Le persone fuori erano così nervose del fatto che sembrava che stessi per essere licenziata. Sono uscita e ho detto: 'Wow, sono innamorata del suo cervello!' Quella è stata la migliore conversazione creativa che abbia mai avuto con un regista in vita mia, e lei si è sentita allo stesso modo. Mi ha detto: 'Wow! È stato fantastico.' C'era solo completa libertà. Abbiamo trovato la nostra via di mezzo. Mentre la trovavamo, ci sono venute altre idee. È stato super eccitante", ha detto Hayek.

Dopo aver visto il trailer di Eternals, sicuramente è chiaro che Zhao ha una visione, ma la sua apertura alle interpretazioni degli attori è stata fondamentale.

Il film uscirà nelle sale italiane il 3 Novembre, mentre sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma dove ci sarà il cast di Eternals!