Eternals, Salma Hayek: 'Quando mi sono vista in costume sono scoppiata a piangere'

Eternals ha portato tante "prime volte" nell'Universo di Kevin Feige. Abbiamo infatti visto la prima coppia gay nel MCU e assistito all'arrivo nel mondo Marvel di una supereroina sorda. E c'è di più, perché la pellicola ha portato sullo schermo un cast multiculturale. E' qui che troviamo Salma Hayek, che ha parlato di questa rappresentazione.

L'attrice ha raccontato della sua reazione nel momento in cui si è vista per la prima volta con il costume addosso. "Sono scoppiata in lacrime" ha detto Hayek. "Non come in una telenovela, le lacrime sono venute fuori e mi sono detta: 'Cosa è successo?'". L'attrice si è chiesta a lungo il perché di questa reazione molto emotiva. Poi è riuscita finalmente a darsi una risposta.

"Mi sono vista in un costume da supereroina e guardando il mio volto, ho visto il vostro volto. Ho visto la mia faccia da bambina, una bambina che doveva avere tanto coraggio per poter sognare in grande. Ho visto il volto di tutte le bambine... e ho capito che si era spalancata una porta che non attraversavo da sola - perché dentro quel vestito c'erano tutti i latinos che aspettavano da tanto questo momento". Salma Hayek è infatti messicana naturalizzata statunitense, e vedersi sullo schermo è un passo importante per lei e per tutti coloro che rappresenta.

Eternals è ora disponibile in sala, dove è uscito il 3 Novembre 2021.