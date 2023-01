Eternals, i rumor sono falsi? QUESTA star non sa nulla di alcun sequel!

É trascorso ormai più di un anno dall'uscita di Eternals ma per il momento, tutta sembra tacere sul fronte di un eventuale secondo capitolo. Molte sono state le voci in merito ad un rinnovo ma fin qui, nessuna conferma ufficiale è arrivata dalla Marvel, lasciando spettatori e attori in un vero e proprio limbo.

Tra questi vi è anche Kumail Nanjiani, l'interprete di Kingo citato tra l'altro anche in Ms. Marvel l'anno scorso e apparso addirittura su poster a Los Angeles di The Guardians of the Galaxy Holiday Special ma, fin qui mai più incontrato in "live-action" nel franchise guidato da Kevin Feige.

Sebbene in precedenza abbia ammesso di dover rendere grazie al MCU per l'opportunità concessagli, in una recente chiacchierata con Total Film ha chiarito di non sapere bene quali sono i piani per queste creature immortali e superpotenti provenienti dal pianeta Olimpia.

"Voglio dire, ascolta, ho delle aspettative ma non so se le mie speranze verranno esaudite", ha detto Nanjianjo quando gli è stato chiesto del ritorno di Kingo. "Mi piacerebbe molto tornare. Ma sto aspettando di sapere quando o se accadrà. Spero di riuscire a fare qualcosa in più. Mi sono divertito molto a interpretare quel personaggio. Sarebbe un peccato se dovesse finire tutto così. Ma, sai, la decisione non spetta a me".

Voi cosa ne dite? Gli Eterni torneranno? Diteci la vostra nei commenti.