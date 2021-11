Eternals: quel riferimento a Excalibur anticipa l'arrivo di un noto supereroe Marvel?

Eternals è stato uno dei film più divisivi dei Marvel Studios degli ultimi anni e oltre a presentarci un nuovo gruppo di supereroi fino ad ora mai nominato da nessuno nel Marvel Cinematic Universe, ha settato tutta una nuova serie di regole e probabilmente ha fatto i primi accenni a nuovi personaggi che potrebbero esordire nel futuro del MCU.

Oltre al già dichiarato riferimento alla Spada di Ebano che sappiamo essere lo strumento principale di Black Knight, Eternals cita anche la celebre Excalibur, la leggendaria spada appartenuta a Re Artù e che nei fumetti Marvel è anche il nome di un supereroe che finisce per brandire la suddetta spada. Nella pagina scritta, Captain Britain a un certo punto brandisce Excalibur per sconfiggere le forze degli Skrull durante un'invasione; dopo la battaglia il supereroe restituisce Excalibur all'incudine da cui è stata estratta in attesa di un nuovo padrone.

La Dottoressa Faiza Hussain viene condotta fino a Excalibur e la estrae dalla roccia, si unisce all'MI-13 e combatte sotto il moniker di Excalibur. Ovviamente nel film Eternals non abbiamo nessun riferimento a Faiza Hussain, ma il semplice fatto che Excalibur venga nominata la rende parte integrante del Marvel Cinematic Universe e questo vuol dire solo una cosa: è solo questione di tempo prima che personaggi legati alla spada di Artù come Captain Britain o Faiza Hussain facciano il loro esordio nel MCU.

Intanto Henry Cavill si candida per Captain Britain. Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, all'attore è stato chiesto quale personaggio Marvel sarebbe interessato ad interpretare se dovesse passare dalla squadra del DCEU a quella del MCU, e la risposta è stata molto diretta: "Non dirò mai un personaggio Marvel che è già stato interpretato da qualcun altro, perché credo che tutti stiano facendo un lavoro fantastico in quella saga. Tuttavia anche io ho internet e quindi ho letto il parere dei fan e le varie voci che mi vorrebbero come Capitan Bretagna. Posso dire che sarebbe molto divertente interpretare una versione aggiornata e più moderna di quel personaggio: la Marvel è riuscita splendidamente a modernizzare Captain America, del resto, e vedo grandi potenzialità in quel personaggio. Soprattutto perché, da inglese, amo recitare nella mia lingua!".