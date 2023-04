Eternals, Richard Madden commenta il destino di Ikaris: 'Potrebbe somigliare a Superman'

In un recente intervento, l'attore Richard Madden ha commentato il destino del personaggio Ikaris in Eternals, pellicola del Marvel Cinematic Universe scritta e diretta Chloé Zhao. Qual è il futuro dell'Eterno dopo la sua sensazionale partenza?

"Be', è volato verso il sole. È molto improbabile che riesca a tornare indietro" ha scherzato Madden. "Ma, voglio dire: se è come Superman, un gesto del genere lo renderebbe soltanto più potente. Semplicemente, tornerà indietro in un assetto inarrestabile. Quindi... no, non avremmo più un sole. Grazie mille!" Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Eternals.

Da grandissimo fan del MCU, a commentare l'accaduto è anche Kit Harington (interprete di Jon Snow nella saga de Il Trono di Spade, nella quale Maddenera il fratellastro Robb): in Eternals recitava nei panni di Dane Whitman, osservato per l'ultima volta con la lama d'ebano. La prossima partecipazione dell'attore sarà in Blade. "Quello che più mi interessava del film" ha annunciato, "era che fosse diretto da Chloé Zhao. L'ho incontrata, abbiamo parlato e mi ha davvero colpito. Il cast era fenomenale, di ampio respiro, diversificato. Sembrava stessero realizzando qualcosa di veramente originale con quella pellicola. Non posso dire molto al riguardo, ma l'abbiamo filmato prima della pandemia. E, considerando che sta per uscire, è frustrante il numero di volte in cui è stato rimandato. Ma ora andrà avanti per la mia strada e tra un po' inizierò a promuoverlo. Tutto ciò è davvero entusiasmante". Eppure, non tutto fila liscio come l'olio: il regista di Blade ha lasciato il set a pochi giorni dalle riprese.

E voi cosa ne pensate? Ikaris tornerà nelle prossime pellicole del Marvel Cinematic Universe, oppure potrebbe essere definitivamente scomparso? Fatecelo sapere nei commenti!