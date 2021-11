Eternals: Richard Madden ha 'odiato' lavorare con Kit Harington di nuovo: 'Terribile'

Nel corso di un recente video pubblicato da IMDb, Richard Madden e Gemma Chan hanno risposto hanno risposto a svariate domande scritte dai fan e riguardanti il loro nuovo film in uscita oggi nelle sale italiane: parliamo ovviamente di Eternals dei Marvel Studios diretto da Chloe Zhao. Una domanda riguardava poi il collega Kit Harington.

Nel video, in cui tra le altre cose si è parlato degli effetti visivi e sonori presenti nel film Eternals, come ad esempio gli effetti utilizzati per la vista laser del personaggio di Richard Madden, molto simile a quanto visto sul personaggio di Superman nell'universo DC, alla star è stato chiesto che sensazioni ha provato nel tornare a lavorare con Kit Harington dopo Game of Thrones, in cui condividevano il set. L'attore l'ha buttata sullo scherzo inizialmente: "E' stato terrible, l'ho odiato la prima volta e l'ho odiato ancora di più la seconda volta. No, in realtà è stato grandioso rivederlo di nuovo sul set e ricordo di quando ci siamo visti, noi eravamo già amici lontano dalla macchina da presa e così andavamo a bere insieme a Camden".

Nonostante la sua presenza nei panni di un personaggio importante per il Marvel Cinematic Universe, Harington non sa se tornerà nei prossimi film Marvel o se farà ancora parte del MCU in futuro: "Niente è certo. Questa è la prima cosa che impari in questo mondo. Non ci sono certezze. Partire con anche solo la sensazione che ci sia qualcosa di certo è la via per un fallimento assicurato. Io seguo la regola di concentrarmi sul progetto, questo è ciò che sto facendo. So che c'è un percorso da seguire e che potrebbe esserci un futuro. Ma non do per certo che quel futuro si realizzerà, perché sarebbe da folli" sono state le parole di Harington.

Harington infatti interpreta quello che dovrebbe diventare Black Knight. Nel frattempo vi lasciamo alla recensione di Eternals, da oggi in sala.