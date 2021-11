Eternals, quei due personaggi si incontreranno ancora dopo le scene post-credit?

Eterni ha preannunciato molti altri progetti Marvel, equamente suddivisivi in eventuali sequel, spin-off o crossover, ma dopo la conclusione del film di Chloe Zhao i fan sperano di poter rivedere due personaggi interagire in futuro.

Stiamo parlando di Dane Whitman e Sprite, interpretati rispettivamente da Kit Harington e Lia McHugh: lui è stato visto nelle scene post credit di Eternals, misteriosamente avvicinato da Blade (con un cameo vocale di Mahershala Ali in persona, il cui volto però rimane fuori campo) mentre il resto del team si trovava già nello spazio insieme al nuovo arrivato Eros, fratello di Thanos interpretato da Harry Styles. In un'intervista con The Direct Lia McHugh ha anticipato che potrebbero rincontrarsi molto presto. “Sprite è direttamente collegata a Dane Whitman e alla sua storia per il fatto che sua sorella Sersi è innamorata di lui. Se in futuro questa storia d'amore dovesse continuare, immagino che Dane e Sprite si incontreranno ancora."

Cosa vi aspettate dal futuro di questi personaggi? Dane Whitman avrà un ruolo nel film di Blade con Mahershala Ali oppure tornerà per un eventuale Eterni 2? Diteci che cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Ricordiamo che Eternals è attualmente in programmazione nei cinema italiani: i prossimi appuntamenti con il MCU saranno la serie tv Hawkeye e ovviamente l'attesissimo Spider-Man: No Way Home.