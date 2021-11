Eternals, quando arriverà su Disney+ il film di Chloé Zhao? L'attesa potrebbe essere lunga

Il terzo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Eternals, è uscito solo nelle sale cinematografiche e debutterà sul servizio di streaming Disney+ dopo un minimo di 45 giorni. Tra recensioni contrastanti e scene post-credit chiacchieratissime il film di Chloé Zhao non ha ancora una data di uscita fissata sul servizio di streaming.

A differenza di Black Widow, che era disponibile per lo streaming a un costo aggiuntivo tramite Disney Premier Access lo stesso giorno in cui è uscito nei cinema, Eternals non è mai stato rilasciato digitalmente per gli abbonati Disney+.

Garantendo un'uscita cinematografica esclusiva di almeno 45 giorni la prima data possibile per vedere Eternals su Disney+ è fissata intorno al 20 dicembre 2021. Ma secondo quanto riferito, Eternals approderà su Disney+ dopo quasi 70 giorni dopo come riportato da Streaming Guider: la pellicola potrebbe essere disponibile per lo streaming solo il 12 gennaio 2022.

Al momento, non è possibile sapere se Eternals sarà distribuito gratuitamente o a pagamento con l’accesso VIP, ma potrebbe arrivare abbondantemente dopo le vacanze natalizie. Non ci resta che attendere ulteriori conferme da parte della Disney per poterci godere di nuovo il film dalle nostre case, nel frattempo non perdetevi la nostra recensione di Eternals.



Riguardo ad un possibile sequel di Eternals le notizie sono ancora più frammentarie, data l'accoglienza ottenuta da questo film che non è riuscito totalmente a far breccia nel cuore del pubblico i piani della Marvel potrebbero cambiare.