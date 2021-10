Eternals al momento ha un punteggio più basso degli ultimi film del MCU su Rotten Tomatoes

Non è ancora uscito ufficialmente nelle sale, ma Eternals già divide la critica. Tutti i film del MCU, in particolare gli ultimi, hanno un buon punteggio su Rotten Tomatoes, con il più recente, Shang-Chi, che ha il 92% al tomatometer. Situazione che non è invece così positiva per quanto riguarda il film diretto da Chloé Zhao.

Infatti al momento Eternals ha raggiunto un punteggio del 74% su Rotten Tomatoes con quasi 50 recensioni, che è il numero più basso che il MCU abbia visto da Thor: The Dark World, considerato da molti fan come il capitolo più debole di tutta la serie. E in effetti il film con Chris Hemsworth aveva guadagnato appena il 66%, seguito da The Incredible Hulk con il suo 67%. C'è però anche del positivo. Eternals è infatti due punti in avanti rispetto a Iron Man 2, che ha il 72%.

Sicuramente ci si aspettava un punteggio migliore da un film diretto da una regista Premio Oscar come Chloé Zhao, ma le cose potrebbero cambiare a partire dal 3 Novembre, quando Eternals approderà nelle sale e il pubblico inizierà ad esprimere il proprio parere.

Noi abbiamo avuto l'opportunità di vederlo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato nella nostra recensione di Eternals.