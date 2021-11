Eternals, la produttrice risponde alle critiche negative: 'Saranno i fan a decidere'

Come sappiamo, Eternals è stato uno dei pochissimi film dei Marvel Studios a ricevere numerosissime recensioni negative da parte della critica americana e internazionale ottenendo come conseguenza il punteggio più basso su Rotten Tomatoes per un film dello studio. La produttrice Victoria Alonso ha voluto quindi esprimere la sua opinione in merito.

In un'intervista concessa a Variety, la produttrice storica dei Marvel Studios ha voluto dire la sua sulle recensioni negative ricevute da Eternals e dalla conseguente reazione del pubblico che invece ha sostenuto il film di Chloe Zhao al botteghino anche se a quel punto il basso punteggio su Rotten Tomatoes di Eternals non ha aiutato certo la situazione.

La produttrice ha dichiarato infatti: "Abbiamo cercato di smuovere un po' le acque, ma a volte i critici non sono d'accordo con noi. Va bene... va bene lo stesso. Vi ringraziamo per essere dei critici. Vi ringraziamo per aver scritto di noi. Ma ora saranno i fan a decidere. Diversità e inclusione non sono per noi un gioco politico. È una responsabilità al 100%, perché non si ottiene il successo globale che abbiamo dato alla Walt Disney Company senza il supporto di persone in tutto il mondo, di ogni tipo di essere umano. Vogliamo assicurarci di poter continuare a cambiare le cose quando il tempo ce lo consentirà".

Nell'ultimo weekend Eternals è crollato al box office, mentre vola ancora negli incassi Venom: La Furia di Carnage che ha ormai nel mirino la vetta della classifica di questo 2021 ed è pronto a spodestare Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Nelle prossime ore raggiungerà il tetto dei $200 milioni di dollari incassati nei soli Stati Uniti.

Nel frattempo, Eternals ha incassato solamente altri 25 milioni di dollari dopo il buon esordio nel primo weekend di programmazione nelle sale.