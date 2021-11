Eternals, il produttore spiega: 'Ecco come abbiamo approvato la scena di sesso nel film'

Quella che vediamo nella prima parte di Eternals tra Ikaris e Sersi è ufficialmente la prima scena di sesso a comparire nel Marvel Cinematic Universe e in una nuova intervista il produttore della pellicola Nate Moore ha spiegato il processo che ha portato lo studio ad approvare una tale scena per la prima volta in un suo progetto cinematografico.

Parlando con ComicBook, il produttore di Eternals ha spiegato: "Chloe [Zhao] è stata davvero irremovibile su questo punto perché voleva che quella relazione venisse percepita come vera e non da Rating PG. Anche nelle prime fasi di sviluppo della pellicola pensavamo che Eternals avrebbe dovuto essere un ulteriore passo in avanti in termini di sessualità rispetto a te, a me o ai ratings di controllo. Capite ciò che intendo? Sembrava un po' disonesto far sembrare che queste persone si tenessero solamente per mano tutto il tempo. Insomma, hanno più di 7mila anni".

Moore ha continuato: "E poi il nostro obiettivo era quello di costruire il film attorno a questa storia d'amore tra queste due persone. Quella scena di sesso è parte importante della loro storia d'amore, potremmo fingere che non sia così credo, ma lo è. Quindi il fatto di girarla era importante e bisognava farla con un certo gusto - e Chloe è stata sempre interessata a farlo e non ha mai cercato di nasconderla. Ma quando avremmo mostrato la scena alla Disney ci aspettavamo ci avrebbero dato delle note o dei suggerimenti? Certo che sì. Ma non l'hanno fatto. Ci hanno detto in pratica: 'Oh, ok, abbiamo capito. Wow. Prima scena di sesso. Okay. Facciamolo'. E non ci hanno mai chiesto di accorciarla o di oscurare qualcosa. Credo abbiano capito subito il nostro intento e quello della scena e siccome non era di cattivo gusto penso si siano detti d'accordo".

In precedenza anche Chloe Zhao ha parlato della scena di sesso in Eternals. Ora che il film è al cinema potete leggere la recensione di Eternals su queste pagine.