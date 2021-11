Eternals, il produttore su QUELLA scelta di casting: 'è più rischioso per lui che per noi'

L’ultimo film in ordine di uscita della Marvel, Eternals è pieno zeppo di sorprese per i fan del Marvel Cinematic Universe compresa quella che arriva nella prima scena post-crediti del film che ha lasciato il pubblico con più domande che risposte.

Harry Styles ha fatto il suo sorprendente debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Eros, alias Starfox, il fratello di Thanos. Nel podcast di ComicBook.com Phase Zero il produttore del film Nate Moore ha parlato di questa scelta. Secondo Moore, Eros era un ruolo complicato da interpretare, data la sua storia e i suoi poteri alquanto problematici, ma Styles era la persona che poteva far funzionare tutto nell'era moderna. Ha anche aiutato il fatto che la regista Chloé Zhao sia una sua grande fan.



"È interessante, mi piace molto quel personaggio, ma è super problematico nell'editoria, per ragioni che anche la pubblicazione esplora in qualche modo in She-Hulk, che penso sia interessante", se siete curiosi scoprite la storia di Eros e She Hulk nel nostro focus. "Ma quando abbiamo deciso di inserire Eros, l'idea di un ragazzo il cui potere è la seduzione e il controllo delle emozioni, era una richiesta piuttosto specifica. E abbiamo parlato dello scambio di genere, perché davvero Eros non deve essere un ragazzo, ma è un ragazzo, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. La lista è piuttosto breve e Chloé è certamente una grande fan di Harry Styles" la regista ha infatti dichiarato di non aver mai preso in considerazione nessun altro per il ruolo.



Moore ha continuato: "Io amo quel ragazzo. Non so cosa sia. Lo amo. È divertente. È affascinante. È gentile con tutti. È una specie di Eros", ha continuato Moore. "È stata una conversazione facile. Penso che sia più rischioso per Harry Styles essere in questo film che per noi scegliere Harry Styles. Perché ha una base di fan così specifica ed è un musicista, e ora è diventare un attore, ma non è necessariamente la sua attività principale. E interpretare questo personaggio davvero casuale che sa anche essere vagamente problematico, penso che sia stato un atto di fede più grande per lui. Ma penso che Eros nell'MCU sarà molto divertente. Ne vale assolutamente la pena."



I fan ora aspettano di scoprire cosa c'è in serbo per Eros nell'MCU, non perdetevi la nostra recensione di Eternals.