Eternals: il produttore parla di un personaggio che fa parte del team principale!

Mentre le prevendite di Eternals registrano numeri incredibili, i fan continuano a riguardare i trailer che hanno. Nulla sfugge all'occhio vigile del pubblico, che ha notato, tra i vari supereroi, anche un altro personaggio: Karun, interpretato da Harish Patel. Recentemente il produttore Nate Moore ha parlato proprio di lui.

Karun è il cameriere di Kingo, interpretato da Kumail Nanjiani. Secondo il produttore si parla di uno dei personaggi non-supereroi più importanti, che da quel che sappiamo dovrebbe offrire un contributo comico all'azione, ma non solo.

"Karun è un grande personaggio" ha dichiarato Moore a ScreenRant. "È il valletto di Kingo, e dunque, ancora una volta alcuni Eterni si sono legati molto a persone umane ed è essenzialmente il valletto e il migliore amico di Kingo, quindi trascorre parte dell'avventura con lui. Poi Harish è fantastico."

Non molto è stato svelato su questo personaggio, che però potrebbe ricoprire un ruolo cruciale, proprio perché non solo Kingo è legato a lui, ma è anche umano, e dunque non in grado di difendersi da solo da minacce di grande portata come quelle che aspettano i protagonisti della pellicola. L'attore indiano Harish Patel lo conosciamo bene, soprattutto per film come Quattro Matrimoni e un Funerale, e dunque sappiamo che sarà in grado di regalare al suo personaggio una carica comica che non manca mai nei film della Marvel.

I fan adesso sono curiosi di saperne di più, ma dovranno attendere il 4 Novembre, quando la pellicola arriverà nelle sale italiane. Fino ad allora, però, potrete dare un'occhiata al personaggio di Harish nel trailer di Eternals.