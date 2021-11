Eternals, per il produttore Nate Moore il sequel non è necessario

A pochi giorni dal debutto in sala di Eternals, la pellicola diretta da Chloé Zhao che introdurrà nuovi personaggi in un processo di continua espansione del Marvel Cinematic Universe, il produttore Nate Moore ha detto la sua a riguardo di eventuali sequel del film.

Prima di andare oltre, vi segnaliamo la nostra recensione di Eternals, rigorosamente senza spoiler!

Tornando ai possibili sequel di Eternals, il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha spiegato che ci sono delle idee per un secondo e terzo film, seguendo il modello tipico che abbiamo visto applicato anche ad altri eroi del MCU, ma secondo lui non sarebbero pellicole necessarie per il futuro del franchise: "Non è obbligatorio" ha affermato Moore. "Ovviamente abbiamo delle idee su come potrebbe andare avanti, ma non è una regola ferrea quella di dover fare tre film e che questo sia il primo".

Per ciò che abbiamo visto finora del Marvel Cinematic Universe, un franchise sempre più complesso e interconnesso, è difficile che questa pellicola rimanga uno "stand-alone", ma secondo il produttore, Eternals "è stato progettato per essere un film che puoi vedere senza scavare troppo a fondo nel resto della serie".

La pellicola infatti introduce una squadra di nuovi eroi, gli Eterni, che sono sempre stati sulla Terra per tutto l'arco narrativo del franchise Marvel, ma che arrivano sul grande schermo per la prima volta. "Abbiamo ritenuto che ci fosse la sostanza per far sì che fosse un universo contenuto" ha spiegato Nate Moore. "Abbiamo certamente delle idee su come realizzare dei crossover in futuro. Ma in questo film tra i 10 personaggi e Dave Whitman, i Celestiali e i Devianti, c'era abbastanza materiale su cui lavorare".

Eternals debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 3 novembre. L'accoglienza da parte della critica sembra essere molto divisiva tant'è che il punteggio di Eternals su Rotten Tomatoes per ora è il più basso di sempre per un film del Marvel Cinematic Universe, con recensioni diametralmente opposte. Tra qualche giorno scopriremo anche che cosa ne pensa il pubblico di fan e appassionati dell'universo Marvel!