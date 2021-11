Eternals, il produttore sul cameo di Blade: 'obiettivo è far venire la pelle d'oca ai fan'

Le scene dopo i titoli di coda di Eternals hanno dato molto a cui pensare ai fan del Marvel Cinematic Universe con due cameo molto importanti per il futuro del franchise. Il produttore Nate Moore ha parlato di com'è nato un particolare cameo, quello di Mahershala Ali nei panni di Blade che è stato molto particolare.

La prima sequenza dei titoli di coda ha visto un trio di Eterni sulla loro nave ricevere una visita a sorpresa da Eros, il fratello di Thanos noto anche come Starfox, interpretato da Harry Styles. Nella seconda e ultima scena dei titoli di coda, Dane Whitman (Kit Harington) si trova davanti alla Lama d'Ebano e combatte per accettare il suo destino di Cavaliere Nero. Questa sequenza includeva un altro cameo, sotto forma della voce di Mahershala Ali nei panni di Blade, che ha segnato la prima apparizione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

A giudicare dalle parole del produttore Nate Moore nel podcast Phase Zero, sembra che la Marvel abbia piani divertenti per il Cavaliere Nero e Blade insieme.

"Blade era parte della scena per ragioni che si spera sarebbero diventate evidenti quando si vedono più cose, ma Mahershala Ali non era lì quel giorno", ha spiegato Moore. "E ne abbiamo parlato di due versioni, una in cui lo avremmo tagliato e l'altra in cui non lo avremmo fatto. Era più solo per il gusto di farlo, per stuzzicare un po' i fan, per sentire la voce e non vedere l'uomo. Era pronto a farlo."



La lama d’Ebano è un cimelio della famiglia Whiteman e un'arma potente che può tagliare praticamente qualsiasi cosa. Tuttavia, se viene usata troppo spesso, inizierà a corrompere chi la usa.



Il team creativo sembra aver pensato molto a come introdurre Blade o semplicemente far sentire la sua voce. "È stata una scelta e non ne sono sicuro, penso che se interrogassi le persone, probabilmente otterremmo il 50% che dice: 'Amico, ci piacerebbe vedere Blade in piedi nell'angolo di quella stanza' e il 50% chi pensava che sarebbe stato bello solo sentire la voce. Ed era qualcosa di cui abbiamo parlato, ma noi si tratta di 'Ooh, cosa ti farà venire la pelle d'oca?' è quello il nostro obiettivo". Il film Blade inizierà la produzione nell'estate del 2022. Non ci sono ancora conferme che Harington faccia parte del film ma sono state gettate importanti basi.