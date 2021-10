Eternals: le prevendite registrano cifre superiori a quelle di Shang-Chi e Black Widow

Le prevendite per Eternals negli USA sono state aperte lunedì a hanno già registrato cifre incredibili. Gli addetti ai lavori affermano che i biglietti del film della regista vincitrice dell'Oscar Chloé Zhao, hanno già accumulato circa $ 2,6 milioni nelle prime 24 ore. Un importo che lo porta davanti a Shang-Chi e a Black Widow ($ 2 milioni).

Mentre tutti si chiedono se Eternals sarà più lungo di Endgame, gli Studios apprendono che la sua possibile lunghissima durata non spaventa i fan. Nello stesso periodo Black Widow, che è stata la più grande apertura dell'estate, aveva raccolto 2 milioni di dollari, mentre Shang-Chi, che è il terzo più grande evento di apertura dell'anno, ne aveva raccolti ben 1,4.

I fan si sono dunque subito fidati di Chloé Zhao, sin da quando hanno visto il grande cambiamento tonale e visivo nel nuovo trailer di Eternals. Il nuovo film del MCU seguirà con più attenzione lo sviluppo dei personaggi rispetto alle altre pellicole, e questo incuriosisce molto.

Prima degli Eterni le migliori aperture per i film Marvel sono state quelle di Thor: Ragnarok ($ 122,7 milioni), Thor: The Dark World ($ 85,7 milioni) e Doctor Strange ($ 85 milioni). Adesso tutti si chiedono se la pellicola di Zhao riuscirà a superare tutte le altre. Lo potremo scoprire solo a partire dal 4 Novembre, quando arriverà in sala.