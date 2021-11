Eternals ha preparato il terreno per l'arrivo di Galactus e Knull? Parliamone

La regista Chloe Zhao ha assicurato che Eternals avrà grandi ripercussioni sul MCU e il futuro della saga dei Marvel Studios, e in effetti le due scene post-credit del film hanno promesso grosse novità in arrivo.

Oltre all'esordio ufficiale di Blade di Mahershala Ali, comparso in un cameo vocale indovinato dai fan prima e confermato dalla Marvel poi, dopo i titoli di coda Eternals promette una nuova avventura spaziale che coinvolgerà i Celestiali: ma secondo una nuova teoria il film potrebbe aver preparato il terreno all'introduzione di Galactus e Knull.

Nei fumetti Galactus, uno dei più noti villain dei Fantastici 4 ma non solo, è notoriamente legato ai Celestiali, avendo avuto un parassita celestiale al suo interno, e il Marvel Cinematic Universe potrebbe facilmente modificarne le origini e trasformare Galactus in un'arma di Arishem: dato che il Celestiale è giudice, padre e boia degli Eterni, potrebbe decidere di scatenare Galactus per infliggere la punizione.

Per quanto riguarda Knull, invece, il villain potrebbe collegarsi alla seconda scena dei titoli di coda di Eternals, nella quale Dane Whitman (Kit Harington) eredita la Ebony Blade poco prima che Blade lo contatti per una missione segreta. Secondo la teoria la spada di Dane potrebbe portare Knull nell'MCU: si tratta di un dio-simbionte legato a Venom (che guarda caso è appena entrato a far parte del MCU grazie alla scena post-credit di Venom: La furia di Carnage) che nei fumetti ha dato la caccia proprio alla spada di Dane Whitman, nel tentativo di impossessarsene. Curiosamente nella scena finale di Eternals la spada sembra parlare a Dane proprio come Venom fa con Eddie Brock, da qui il possibile collegamento.

