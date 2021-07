Eternals, il nuovo poster svela la data d'uscita italiana del film Marvel

Lo scorso maggio ci era stato mostrato il primo trailer ufficiale di Eternals, il film dei Marvel Studios diretto da Chloé Zhao, nel quale però non si specifica la data d'uscita italiana della pellicola. Ora, un nuovo poster ci comunica il giorno esatto del suo debutto nelle sale.

A due anni di distanza dall'ultimo film del MCU sul grande schermo, i primi di luglio si è finalmente tornati al cinema per una pellicola targata Marvel Studios grazie a Black Widow, il film dedicato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

E mentre in tv abbiamo avuto modo di riabbracciare già da gennaio gli altri personaggi del MCU con WandaVision, The Falcon and The Winter e Loki (e presto anche con la serie animata What If...), i prossimi appuntamenti con dei nuovi personaggi e delle nuove storie sono attualmente programmati per questo autunno, rispettivamente a settembre e novembre con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Eternals.

Proprio a proposito di questi ultimi, però, finora eravamo a conoscenza unicamente della data d'uscita americana del film, mentre qui in Italia era rimasta ancora piuttosto sul vago. Ora invece, un nuovo poster (che potete trovare anche in calce alla notizia) ci svela che Eternals arriverà nelle sale italiane il 3 novembre 2021, due giorni prima del suo approdo nei cinema USA.

Diretto da Chloé Zhao, in Eternals faremo la conoscenza di un gruppo di eroi presenti da lungo tempo nella storia del MCU, anzi... Fin dal principio, come recita il poster. E noi non vediamo l'ora.