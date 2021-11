Eternals, picco di persone che vogliono imparare la lingua dei segni grazie a Makkari

Lauren Ridloff interpreta Makkari in Eternals ed il suo è il primo personaggio sordo del Marvel Cinemativ Universe. Il film è uscito solo da qualche giorno ma la sua risonanza ed influenza sul grande pubblico ha ispirato più persone a cercare di imparare la lingua dei segni.

Grazie alla performance di Ridloff e al suo impegno sui social network nel favorire l'uso della lingua dei segni, l’attrice sta riuscendo nel suo intento. Un recente articolo dell'Independent rivela un massiccio aumento delle ricerche online da parte di persone che vogliono imparare la lingua dei segni, in coincidenza con l'entusiasmo per Eternals.



"Secondo una ricerca di Preply, c'è stato un picco del 250% nelle ricerche per imparare la lingua dei segni per principianti" si legge. Kumail Nanjiani, interprete di Kingo nel film, ha condiviso l’articolo su Twitter scrivendo: “Questo è incredibile. Guarda cosa hai fatto @LaurenRidloff!”.



L’attrice ha risposto: “L’ho appena visto!! Ciò che sarebbe ancora più sorprendente è vedere Google offrire corsi di insegnanti sordi!! È meglio imparare direttamente dalla fonte: le persone che usano il linguaggio dei segni ogni giorno!”. I fan stanno rispondendo all'interazione tra i due attori con messaggi di supporto per il cast e Ridloff, ben nota per il suo ruolo di Connie in The Walking Dead. Recentemente l'attrice ha anche suggerito che una scena post credit di Eternals probabilmente sarebbe dovuta essere più lunga includendo un dolce aneddoto dal set. Non perdetevi la nostra recensione di Eternals e fateci sapere se anche voi siete stati ispirati ed incuriositi nel voler imparare la lingua dei segni grazie ai ruoli di Ridloff sul piccolo e sul grande schermo.