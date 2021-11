Eternals: perché Ego è un Celestiale così diverso da quelli visti nel nuovo film Marvel?

Eternals ha approfondito la storia cosmica del MCU come mai prima d'ora, e dopo i dettagli sulla natura di Star Lord come Celestiale, una nuova teoria cerca di approfondire il collegamento con Ego, padre del personaggio di Chris Pratt interpretato da Kurt Russell.

Sebbene i fan abbiano già incontrato i Celestiali nei film precedenti, Eternals esplora completamente le loro origini, i poteri e soprattutto il loro scopo nell'universo Marvel. Come saprete Ego, padre di Star Lord visto in Guardiani della Galassia 2, è uno dei Celestiali, eppure sembra essere totalmente diverso da quelli visti in Eternals. La nuova apparsa su Reddit prova a spiegare perché.

Secondo u/Xygnux Ego il pianeta vivente non assomiglia ad Arishem e Tiamut di Eternals e perché Ego è un embrione celestiale perduto abbandonato a se stesso: “Immagina un embrione celestiale all'inizio della sua gestazione all'interno di un pianeta. Fatta eccezione per il suo cervello, la maggior parte del suo corpo non si era ancora formato. Ma i suoi Eterni che dovevano fargli da babysitter non sono riusciti a prendersi cura di lui. A quel punto si è risvegliato prematuramente... senza alcuna idea da dove provenisse o su che cosa sia in realtà".

Questo ragionamento fa quadrare il discorso di Ego in Guardiani della Galassia 2, col personaggio di Kurt Russell che disse di essere "completamente solo". Nel corso degli eoni, secondo la teoria, ha imparato a usare i suoi poteri celestiali e ha creato il suo guscio planetario intorno a sé, dopodiché in un secondo momento Ego avrebbe incontrato altri della sua specie e avrebbe scoperto così di essere un Celestiale. "Si è arrabbiato, li odiava, e allora ha escogitato il piano per la sua espansione: avrebbe piantato i suoi semi sui pianeti che ospitavano altri Celestiali al fine di prendere il loro posto."

Che cosa ne pensate di questa teoria? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che sono iniziate le riprese di Guardiani della Galassia 3 e che la Marvel nelle scorse ore ha anche confermato il cast di Guardiani della Galassia Speciale Natalizio.