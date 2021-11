Eternals, avete notato il cameo di Patton Oswalt? 'È perfetto per quel ruolo!'

A pochi giorni dall'uscita nelle sale di Eternals, si parla già del possibile ritorno di Angelina Jolie nel Marvel Cinematic Universe. Forse non tutti hanno notato nel film di Chloé Zhao un cameo di Patton Oswalt. Se non volete spoiler, però, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

In una scena a metà dei titoli di coda di Eternals, abbiamo visto Pip il Troll, che appare come il compagno di viaggio di come il compagno di viaggio di Starfox (Harry Styles). Il personaggio, che ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel in Strange Tales #179 del 1975, è realizzato interamente in computer grafica ed è doppiato nella versione originale da Patton Oswalt.

Jim Starlin, il creatore di Pip il Troll, si è detto molto soddisfatto dall'apparizione del personaggio e della scena in questione, pur avendo ammesso di ignorare chi fosse harry Styles prima del film. L'interpretazione di Patton Oswalt, in ogni caso, gli è sembrata molto convincente.

"Penso che sia perfetto per il ruolo" ha dichiarato. "Mi è piaciuto molto il suo doppiaggio in MODOK, in quella serie animata. Ho visto il primo e ho detto: Ehi, niente male. E poi ho visto il secondo, poi mi sono appassionato e ho riso a crepapelle per tutto il tempo. Ora, Patton è sempre stato un attore caratterista e penso abbia una gamma formidabile, e credo che la sua voce sia perfetta per Pip il Troll."

Cosa ne pensate di Eternals? Vi è piaciuta la scena di Pip il Troll? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.