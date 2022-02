Eternals non è più nelle sale USA, è il secondo peggior risultato Marvel al box-office!

Nelle ultime ore, Eternals è stato ufficialmente rimosso dalle sale americane e adesso la pellicola è visibile solamente in streaming. Al termine della sua lunga corsa nei circuiti tradizionali (il film è uscito lo scorso novembre), possiamo tirare le somme e decretare come il film di Chloe Zhao sia il secondo peggior incasso per un film Marvel.

Costato oltre 200 milioni di dollari, Eternals ha concluso la sua corsa con un incasso di appena 402 milioni di dollari risultando quindi il secondo peggior incasso per una pellicola del Marvel Cinematic Universe, 30 milioni meno di quanto incassato dal precedente Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Parlando dei risultati ottenuti negli Stati Uniti, il film di Chloe Zhao ha incassato soltanto 164 milioni di dollari, il film Marvel Studios a registrare un dato peggiore è stato solo L'Incredibile Hulk con 134 milioni racimolati nelle sale USA. Per una corretta lettura di questi dati bisogna ovviamente tenere conto che Eternals è uscito in piena pandemia di coronavirus - quando ancora alcune sale erano chiuse - e che solo Spider-Man: No Way Home ha ottenuto risultati al livello dell'era pre-pandemica.

Eternals è disponibile su Disney+ dove potrà comunque continuare il suo ciclo produttivo, dato che la sua presenza porterà sempre maggiori iscritti alla piattaforma digitale. Tuttavia, il dato negativo rimane e ad oggi un sequel di Eternals non ha ancora ricevuto alcun via libera dai Marvel Studios.

Comunque, secondo quanto riportato dal leaker John Camepa, il lavoro degli Studios su un secondo film sarebbe già iniziato, ma l'annuncio stenta ad arrivare perché la Marvel preferisce rivelare i suoi titoli pian piano. E' per questo che adesso conosciamo solo le uscite fino al 2023. Questo vorrebbe dire che Eternals 2 potrebbe arrivare dopo quell'anno, nel 2024 o, al più, nel 2025. Staremo a vedere...