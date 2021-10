Eternals, un membro del cast racconta: 'ecco i consigli che mi ha dato Tom Holland'

La Marvel è un po' come una grande famiglia e proprio per questo quando tutto il cast si riunisce, i protagonisti che approfittano per darsi consigli e aiutarsi. Mentre Eternals si prepara per arrivare in sala, una delle star del film, Lia McHugh, rivela i consigli che le sono stati dati da Tom Holland nel corso dell'Expo D23 del 2019.

"In realtà stavo parlando con Kevin Feige e ho visto Tom Holland," ha spiegato l'attrice. "E non riuscivo proprio a smettere di guardarlo. Cioè, chi non ama Tom Holland? E Kevin ha detto: 'Vuoi che te lo presenti?' E io: "Sì, per favore! Sì, per favore!' Ed era davvero il ragazzo più dolce del mondo. Oh mio Dio. Era molto entusiasta, quasi più di me. Mi ha detto tipo: 'Non hai idea di quanto sarà incredibile questa esperienza. Sono così eccitato per te.' Mi ha fatto sentire davvero bene. E mi sembra che più tardi nel corso della giornata, sia venuto di nuovo da me e mi abbia detto tipo, 'Oh, sai, non hai idea di come questo [film], di cosa porterà.'"

E in effetti i novellini non ne hanno idea veramente. Entrare nel MCU è qualcosa di grande, anche per gli attori più famosi, perché si fa il proprio ingresso in un vero e proprio mondo dei balocchi. La grande forza dei Marvel Studios e del progetto ambizioso che c'è alle spalle è proprio il Presidente Kevin Feige che è emozionato per il futuro del suo franchise, anche dopo 10 anni al timone.

Adesso i fan aspettano il 3 Novembre per conoscere i protagonisti del nuovo film di Chloé Zhao. Nell'attesa si possono godere il trailer di Eternals.