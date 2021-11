Eternals, Marvel svela il poster di Kit Harington: come si evolverà il suo ruolo?

Già da prima che il film Eternals uscisse nelle sale di tutto il mondo sapevamo della presenza di Kit Harington nella pellicola di Chloe Zhao, ma al termine della visione possiamo intuire gli sviluppi del suo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. La star di Game of Thrones interpreta Dane Whitman, interesse sentimentale di Sersi.

Attenzione: se non avete visto per intero Eternals non procedete con la lettura di questo articolo in quanto contiene spoiler importanti sulla natura del personaggio di Dane Whitman, in tal caso potete andare direttamente in fondo alla news per guardare il character poster di Kit Harington.

Da quello che vediamo nel corso di Eternals, il personaggio di Dane Whitman ci viene presentato come l'attuale interesse sentimentale di Sersi nel corso della narrazione; dopo millenni passati al fianco di Ikaris, Sersi ha infatti intrapreso una relazione con un collega della scuola in cui insegna, ovvero proprio il personaggio di Harington. Tuttavia, alla fine del film Whitman rivela a Sersi che la sua famiglia nasconde dei segreti mentre nella seconda scena post-credit di Eternals veniamo a conoscenza del fatto che Whitman è in possesso di una spada particolare, molto sinistra e minacciosa, per poi sentire una voce che lo chiama a sé e gli chiede se è pronto ad abbracciare il suo destino. La voce è quella di Blade interpretato da Mahershala Ali.

A quanto pare, neppure Kit Harington era a conoscenza dell'identità dietro la discussa voce: "Sapevo che la battuta sarebbe stata detta, perché me l'hanno detta ad alta voce ed era nella parte di sceneggiatura che avevo ricevuto. Ma ho saputo che si trattava della voce di Mahershala Ali solo 3 settimane fa, quando Chloé mi ha scritto un messaggio dicendomi di cosa si trattava".

Possiamo aspettarci dunque che il Cavaliere Nero e Blade si incontrino ancora in una nuova produzione del Marvel Cinematic Universe. A questo riguardo, ecco i possibili sequel e crossover di Eternals.