Eternals: i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo teaser!

Dopo il trailer finale di Eternals, arrivato ormai due mesi fa, l'uscita in sala si avvicina, e i Marvel Studios ne approfittano per pubblicare sul loro Twitter un nuovo teaser, che potrete vedere in fondo all'articolo. Ad accompagnare il post è una didascalia: "Non tutti gli eroi indossano dei mantelli."

E non è finita qui, perché prosegue: "Tra 2 settimane, vivete l'esperienza di Eternals dei Marvel Studios. Solo nei cinema dal 5 novembre".

Come già sappiamo il film seguirà gli Eterni, esseri immortali con poteri sovrumani che hanno vissuto segretamente sulla Terra per migliaia di anni, ma sono stati istruiti a interferire solo quando vengono coinvolti dei devianti malvagi, motivo per cui non hanno aiutato a fermare Thanos. Proprio nel trailer possiamo ammirare parte del grandissimo cast, di cui fanno parte Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Lia McHugh, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry, Kit Harington e Salma Hayek.

Proprio quest'ultima ha recentemente parlato ai microfoni di Comic Book di quanto sia stato difficile tenere il suo ruolo nascosto ai colleghi Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds. In precedenza anche un altro attore di Eternals, Kit Harington si era detto stupito della segretezza della Marvel, che non permette ai propri interpreti di far uscire informazioni sul film, neanche con alcuni colleghi. Hayek ha raccontato che Samuel L. Jackson ha capito subito del suo ingresso nel MCU, e le ha intimato di parlarne, perché in fin dei conti era anche lui "parte della famiglia".

E così ha fatto l'attrice, che ha affermato: "è stato incredibile". E speriamo che potremo dire lo stesso del film, che sarà in sala a partire dal 3 Novembre.