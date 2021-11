Eternals, Marvel celebra il primo posto al box-office del film di Chloé Zhao!

A fine settimana concluso occorre sottolineare il grande risultato al botteghino di Eternals. Il film di Chloé Zhao ha dominato il box-office nonostante le reazioni contrastanti della critica con un punteggio del 48% su Rotten Tomatoes dopo 295 recensioni. Molto più successo Eternals l'ha ottenuto dai fan. E gli incassi crescono.

Eternals ha aperto con 71 milioni di dollari, meno di Black Widow (80,3 milioni) e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (75,5 milioni di dollari) ma un risultato comunque impressionante per gli standard della pandemia. E ora ha raggiunto la vetta del box-office.



A celebrare questo grande risultato sono gli account social di Marvel Studios:"Eternals dei Marvel Studios è il FILM N.1 AL MONDO. Prendi i biglietti per provare l'esperienza del film ora in riproduzione solo nei cinema!" ha scritto Marvel su Instagram, insieme ad una clip che mostra il cast stellare del film.



Eternals è diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, e vede protagonista Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Angelina Jolie nei panni di Thena, Richard Madden come Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Salma Hayek nelle vesti di Ajak e Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman. Al loro fianco anche Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan e Don Lee. Su Everyeye ci siamo chiesti: Eternals è il film MCU più maturo?



La pellicola catapulta i fan in diversi luoghi, anche temporali, tra presente e passato. Nat Moore ne aveva parlato in questi termini:"Sarà un folle film cosmico ambientato sulla Terra per oltre 7.000 anni. Gli eventi di Endgame non influenzano direttamente Eternals, anche se gli Eterni sono abbastanza consapevoli di quello che è successo in Endgame e di ciò che è accaduto con Thanos".



Scoprite sul nostro sito la recensione di Eternals, l'ultimo film nelle sale del Marvel Cinematic Universe.