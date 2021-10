Eternals e Loki insieme in un progetto futuro? Barry Keoghan: 'Andrebbero d'accordo'

L'ultimo pezzo da novanta di Casa Marvel, Eternals, non è (neanche) ancora uscito. E per qualcuno è già un enorme fallimento. Ma c'è chi, protagonista del film, sta già pensando a nuove featurette con altri personaggi dell'MCU: cosa succederebbe se Druig e Loki facessero squadra?

E' quanto si chiede l'attore Barry Keoghan, interprete di uno degli Eterni nel nuovo film diretto da Chloé Zhao. Trovate qui la nostra recensione di Eternals. Il suo personaggio, Druig, è un eroe con poteri telepatici che gli permettono di controllare la mente e le azioni di altre persone. Nonostante la sua giovane età - forse il secondo più piccolo dopo Sprite, anche se il concetto di età per degli esseri immortali è molto relativo - grazie alle sue abilità Druig si attesta, di fatto, come uno degli Eterni più potenti, nonostante non si tenda ad attribuirgli questo primato. I suoi poteri infatti, che gli permetterebbero virtualmente di controllare un esercito milioni di umani in contemporanea, vengono soffocati dalle direttive di Ajak (Salma Hayek), che gli proibisce di interferire più del necessario o al di fuori della loro missione: combattere i Devianti.

Conscio del suo potenziale e desideroso di mettere fine ai conflitti degli uomini, cosa che potrebbe ottenere con uno sforzo minimo, viene spinto alla disobbedienza nei confronti dell'autorità. Un outsider insomma, che assieme a Sprite - per la sua capacità di moltiplicarsi - condivide notevoli somiglianze - sia caratteriali che in termini di poteri - con un altro, iconico e irriverente personaggio dell'MCU: Loki. Nonostante infatti Keoghan, uno dei migliori attori della sua generazione - notevole la sua prova nell'indipendente American Animals - sia stato affiancato in questa pellicola da mostri sacri del calibro di Angelina Jolie, in una recente intervista si è detto molto interessato a un progetto futuro con Tom Hiddleston.

Intervistato da Comic Book, Keoghan ha fatto alcuni nomi, strizzando l'occhio alla Marvel per progetti futuri: "Ho intenzione di lanciare qualcuno dei miei preferiti, nella speranza che si possa fare. Thor? [Ride]... non lo so. Druig e Loki invece hanno sicuramente una cosa simile in corso, giusto? Non credo che andrebbero d'accordo, però. Andrebbero d'accordo?". A suo favore gioca il fatto che, nei fumetti, il personaggio di Druig ha molte più sfumature da malvagio rispetto al film. Inoltre, abbiamo parlato di come Eternals potrebbe ampliare l'MCU. Sperate anche voi in un possibile sequel con Tom Hiddleston? Il futuro di Eternals è incerto, ma diteci la vostra nei commenti!