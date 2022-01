Eternals, Lia McHugh: 'Un sequel? Forse non accadrà subito, ma sono pronta'

Dal 12 gennaio Eternals è arrivato anche su Disney+, e da quel giorno il film di Chloé Zhao è ancor più sulla bocca tutti. Ma ci sarà un sequel? Lily McHugh ci spera, e anche se pensa che ci vorrà un po', è pronta a ricatapultarsi nel MCU.

Quando debuttò nelle sale, l'accoglienza di Eternals non fu delle migliori da parte di pubblico e critica, tanto da instillare dubbi su un potenziale sequel per la pellicola di Chloé Zhao.

Ora tuttavia sembra che il gradimento del film stia man mano crescendo, e complice anche la più ampia diffusione grazie a Disney+, se ne sta tornando a parlare sempre più, e in termini decisamente più entusiastici.

E se al momento non sappiamo quali siano i piani dei Marvel Studios per gli Eterni, le star della pellicola sembrano essere più che elettrizzati all'idea di un Eternals 2.

Durante una recente intervista, infatti, l'interprete di Sprite ha così commentato un possibile ritorno per un eventuale sequel: "Sì, è davvero entusiasmante. Non vedo l'ora di leggere la sceneggiatura se e quando sarà. Probabilmente non accadrà subito, ci vorrà un po', ma sono pronta per l'eventualità".

E voi, lo vorreste un sequel sugli Eterni? O preferireste vederli comparire in altri progetti del MCU? Fateci sapere nei commenti.