Eternals, Lia McHugh pubblica immagini dietro le quinte: c'è anche Harry Styles

Lia McHugh, interprete di Sprite in Eternals, ha pubblicato una serie di foto dietro le quinte dell’ultimo film in ordine di uscita del Marvel Cinematic Universe, tra cui uno scatto molto sospetto che potrebbe rivelare indizi su una scena tagliata.

Le immagini sono state pubblicate su Instagram, potete vedere il post in calce alla notizia, e ci mostrano il cast di Eternals che si rilassa tra una scena e l’altra ma lo scatto che ha destato più scalpore è quello che include Starfox, interpretato da Harry Styles, con un costume diverso da quello che ha usato nella scena post-crediti di Eternals.



La prima foto pubblicata da McHugh la mostra accanto Styles e Richard Madden (Ikaris). I tre indossano gli abiti che gli Eterni indossavano all'inizio del film prima di arrivare sulla Terra. Tuttavia, Starfox non era presente in questa scena e si è presentato solo dopo i titoli di coda di Eternals, ciò potrebbe suggerire una scena scartata che avrebbe potuto mostrare Starfox come parte dell'equipaggio originale. Lauren Ridloff aveva già accennato in precedenza ad una scena tagliata di Eternals con Harry Styles.



Le altre foto pubblicate da McHugh mostrano Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari) e Barry Keoghan (Druig). Curiosamente, Nanjiani è stato ritratto mentre dormiva in due immagini diverse, il che giustifica il suo commento: “Mi piace dormire. Molto."

Non perdetevi la nostra recensione di Eternals e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate della possibile scena tagliata!