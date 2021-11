Eternals, Lauren Ridloff suggerisce che una scena post-credit era più estesa?

Le scene dopo i titoli di coda dei film della Marvel ormai sono attese tanto quanto il film stesso. I fan del Marvel Cinematic Universe sanno benissimo che quei pochi secondi daranno un’idea di cosa potrebbe succedere nel franchise in futuro e l’ultimo film uscito, Eternals non è da meno in fatto di creare hype.

In una scena post-credits del film, Thena, Druig e Makkari sono sulla loro nave quando Pip il Troll arriva per presentargli Eros, il fratello di Thanos. Harry Styles interpreta Eros nel MCU, il cui casting è stato tenuto segreto e il cui futuro con l'MCU rimane sconosciuto. La sequenza suggerisce anche che Eros potrebbe essere un Eterno, anche se l'attrice interprete di Makkari, Lauren Ridloff, ha rivelato che è stata girata anche una scena in cui gli Eterni hanno tentato di contattare il Celeste Arishaem. Ridloff, che è sorda dalla nascita, ha usato un traduttore per comunicare sul set e ha raccontato un dolcissimo aneddoto.



"La regista Chloé Zhao diceva, 'Taglia', e ogni volta che urlava, 'Taglia', l'interprete doveva correre a darmi un colpetto sulla spalla per farmi capire che la scena era finita", ha ricordato Ridloff a Entertainment Weekly. "Così dopo un paio di volte, Harry mi ha detto, 'Va bene se ti tocco e ti do un segnale quando smettiamo di girare?’ Ero tipo, 'Sì, grazie!' Harry è proprio questo: sta attento al prossimo e pensa: 'Cosa posso fare per aiutare gli altri?'"



Nel film finito, la sequenza vede tutti i personaggi in stretta vicinanza l'uno all'altro, con la possibilità che la scena descritta da Ridloff sia durata solo altri pochi secondi rispetto a ciò che effettivamente è stato inserito nel montaggio finale. È anche possibile, tuttavia, che la scena alternativa dei titoli di coda si sia estesa ancora più a lungo e abbia incluso dettagli e magari dialoghi più concreti.



Nonostante non ci siano notizie ufficiali su un eventuale sequel i fan sono preoccupati dal fatto che Zhao potrebbe non tornare alla regia di Eternals, alla fine del film è presente una conferma sul fatto che sarebbero tornati, ma il pubblico ora si domande se questi personaggi appariranno tutti insieme in un prossimo film MCU come una squadra o singolarmente in un altro angolo dell'MCU. Non ci resta che attendere per scoprirlo.