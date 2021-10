Eternals: 'La fine era solo l'inizio' nella nuova anteprima del cinecomic Marvel

Marvel e Disney hanno diffuso in streaming un nuovo spot TV di Eternals, il nuovissimo cinecomic della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che arriverà nelle sale di tutto il mondo il 6 novembre prossimo. Nella nuova anteprima si fa di nuovo riferimento agli eventi di Avengers: Endgame e alla epica battaglia degli eroi Marvel contro Thanos.

Dopo l'epico scontro tra gli Avengers e Thanos è arrivato il momento di presentare al mondo gli Eterni, gruppo di eroi poco conosciuto al grande pubblico ma che sicuramente gli appassionati ricordano benissimo. Un po' come accaduto a suo tempo per Guardiani della Galassia, Eternals presenterà un gruppo eterogeneo di personaggi mai apparsi prima nel Marvel Cinematic Universe che con tutta probabilità condizionerà le future pellicole appartenenti a questo incredibile universo cinematografico. Nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe a uscire in sala nel 2021 dopo Black Widow e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Eternals proverà anche a spiegare perché gli Eterni non sono intervenuti contro Thanos in Avengers: Endgame, tenendosi invece in disparte ad osservare solamente.

Nel breve filmato di 30 secondi sentiamo spiegare proprio che proprio a causa degli eventi di Endgame il gruppo che vive sulla Terra in incognito da secoli deciderà di mostrarsi al mondo, ancora una volta per salvarlo da se stesso.

Marvel ha recentemente commentato la struttura del film in arrivo con un CS. Eternals sarà diviso in due storyline. "La storia della pellicola si svolge in due periodi di tempo. Una trama è ambientata nel passato, quando i protagonisti operavano come una squadra formidabile ed erano come una famiglia", ha affermato il comunicato stampa. "La seconda trama è ambientata nel presente, in cui il gruppo si è fratturato e diviso, felice di vivere tra gli umani, nascondendosi in bella vista. I Devianti, che ancora una volta minacciano l'esistenza dell'umanità, portano gli Eterni a mettere da parte le proprie differenze e riorganizzarsi".