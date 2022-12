Eternals, Kumail Nanjiani svela una scena post-credit tagliata:'Era una sequenza diversa'

La star di Eternals, Kumail Nanjiani, è intervenuto nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz per parlare della propria esperienza di lavoro nel Marvel Cinematic Universe, della sensazione vissuta nell'interpretare un supereroe e di una sequenza post-credit tagliata dal montaggio finale e diversa da quella definitiva.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Eternals.



"In realtà abbiamo girato una scena diversa con Harry Styles perché il mio personaggio non è alla fine in quella scena, ma abbiamo girato una versione in cui ero con lui ed era una sequenza post-credit molto diversa" ha affermato Nanjiani.

La scena in questione vedeva Styles nei panni di Starfox, fratello di Thanos, che incontra Kingo, il personaggio di Nanjiani. Una scena completamente diversa da quella definitiva.



Nanjiani ha ringraziato la Marvel e ha dichiarato di non aver interagito direttamente con Styles:"Non abbiamo davvero parlato, ci siamo semplicemente guardati l'un l'altro da lontano".

In ogni caso l'attore ha ricordato il grande entusiasmo provato nel vedere sul set la popstar.



Il cast di Eternals comprende Harry Styles, Kit Harington, Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek e Barry Keoghan, con Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo.

