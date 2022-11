Eternals, Kumail Nanjiani preoccupa: 'Non so se ci sarà un sequel'

All'epoca della sua uscita nelle sale, Eternals spaccò letteralmente in due critica e pubblico. Nonostante la riconosciuta autorialità del film di Chloe Zhao all'interno del MCU, la pellicola non ottenne il successo sperato riuscendo a rientrare nel budget e non andare in perdita. A differenza di altri capitoli Marvel, un sequel sembra improbabile.

Nel corso di una recente intervista con Collider, Kumail Nanjiani ha parlato del futuro di Kingo di Eternals nel MCU, affermando di non avere "idea di cosa stia succedendo". Confermando il suo desiderio di tornare a interpretare il personaggio, la star ha dichiarato che non è sicuro se Kingo tornerà mai nel MCU, ma ha anche elogiato l'ultima uscita dei Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever, condividendo il suo entusiasmo per la direzione in cui sta andando l'MCU.

"Sono completamente all'oscuro. Non ho idea di cosa stia succedendo. Non ho davvero idea di cosa stia succedendo. Non so davvero quando o se Kingo tornerà nel MCU. Non ne ho davvero idea. Sono solo molto entusiasta della direzione che stanno prendendo. I nuovi attori sono davvero bravi. Ho appena visto il nuovo film di Black Panther, e non avevo mai visto un blockbuster del genere, così complesso e tragico, in tanti modi diversi, ma anche molto divertente e appassionante. Quindi, penso che si stiano davvero espandendo e che stiano facendo cose fantastiche in questo momento. Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa, ma non ne ho la minima idea".

Naturalmente, ci si aspetterebbe un ritorno di Nanjiani in un Eternals 2, anche se ultimamente si è parlato sempre meno di un sequel di Eternals, se si esclude una dichiarazione rilasciata dall'attore Patton Oswalt. Tuttavia, ci sono sicuramente una serie di modi in cui questi personaggi potrebbero apparire nella Fase 5 del MCU.

Molti hanno ipotizzato che gli Eterni potrebbero tornare all'interno del film su Blade, vista la scena finale di Eternals che tracciava un collegamento diretto a questo atteso progetto del MCU con il cameo vocale di Mahershala Ali. Altri hanno ipotizzato che gli Eterni potrebbero avere un ruolo nei due film più importanti della Fase 6, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.