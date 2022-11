Eternals, Kumail Nanjiani: ''Grazie alla Marvel non sono più un inutile nerd''

Non solo Kumail Nanjiani ha detto la sua su un possibile sequel di Eternals , ma ha anche raccontato come interpretare Kingo gli abbia stravolto la carriera. Nonostante una serie di ruoli niente male, è stata la Marvel ha togliergli da dosso una scomoda etichetta.

C'è chi alla proposta di vestire i panni di un supereroe in un film inorridisce e chi invece non vede l'ora di entrare a far parte di uno dei filoni cinematografici più seguiti degli ultimi anni. Uno di questi è l'attore pakistano naturalizzato statunitense Kumail Nanjiani che, nelle vesti di Kingo, è stato uno dei protagonisti della pellicola Marvel Eternals del 2021.

Hollywood si sa, quando ingabbia un attore in un ruolo che funziona pare non avere nessuna intenzione di farlo uscire da certi schemi. Così stava accadendo a Nanjiani che, con progetti come la serie comica Silicon Valley del 2014, Men in Black: International e Stuber, sentiva di star ripetendo sempre lo stesso copione.

L'offerta Marvel gli ha invece permesso di uscire dal loop nel quale era entrato e affrontare qualcosa di nuovo: "La cosa più importante che l'ingresso nel MCU ha fatto per la mia carriera è stata quella di liberarmi dalla casella del inutile nerd", ha dichiarato recentemente a The Hollywood Reporter. Ed ha poi continuato: "Dopo la collaborazione con la Marvel, non è che abbia ricevuto un mucchio di offerte per film d'azione…Ho solo avuto più opportunità di interpretare persone normali: padri, mariti e cose di questo genere".



Se ancora non l'avete fatto, qui potete recuperare la nostra recensione del film Eterrnals!