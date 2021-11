Eternals, Kit Harington spera che il figlio sarà grato per le scene hot in Game of Thrones

A pochi giorni dal debutto in sala di Eternals, l'attore britannico Kit Harington, che nel film interpreta Dane Whitman, ha recentemente rivelato qualcosa sulla sua esperienza in Game of Thrones e sull'eredità che lo show ha lasciato soprattutto nella sua vita privata.

La scena post-credit di Eternals prelude al ritorno di Dane Whitman nel Marvel Cinematic Universe e, a questo proposito, l'attore ha rivelato che sarebbe felice di ritrovare Emilia Clarke su un set Marvel, se dovesse capitare. Infatti, l'attrice dovrebbe entrare a far parte del MCU con la serie Secret Invasion. Un altro elemento in comune tra universo Marvel e Game of Thrones oltre alla partecipazione di Richard Madden in Eternals, che si va ad aggiungere al già citato Harington.

Tornando a Kit Harington e ai suoi trascorsi con Game of Thrones, l'attore ha rivelato che spera che un giorno suo figlio gli sarà grato per alcune scene in quella serie: si tratta delle scene hot tra Jon Snow e Ygritte, i personaggi interpretati rispettivamente da Kit Harington e Rose Leslie, oggi felicemente sposati.

La coppia nata sul set della celebre serie HBO ha avuto il primo figlio da pochi mesi e Harington ha dichiarato come intende parlargli di quelle scene quando sarà più grande: "Senti, puoi essere semplicemente grato che sia successo, perché altrimenti non saresti qui".

Eternals ha esordito il 3 novembre nelle sale italiane, mentre debutterà oggi nei cinema statunitensi: la previsione degli analisti è quella di un incasso di 75 milioni di dollari nel weekend di apertura di Eternals.