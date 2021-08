Eternals, Kit Harington sulla segretezza della Marvel e il possibile ruolo di Harry Styles

Ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon per parlare tra le altre cose della sua esperienza in Eternals, Kit Harington ha parlato della grande segretezza che circonda i progetti dei Marvel Studios, rivelando che in realtà nessuno gli ha esplicitato direttamente di non dire nulla.

"Penso solo che sia un'aura, una sorta di... lo sai e basta. Nessuno te lo dice, nessuno ti dice che non puoi dire niente" ha spiegato la star di Game of Thrones. "Prima di tutto, non mi è stato inviato uno script. Mi hanno detto solo chi interpretavo. L'ho cercato su Google e ho visto che è un personaggio chiamato Dane Whitman, e ho capito che ha una spada e cavalca un cavallo, e ho pensato 'Conosco già questo ragazzo! Sono già stato lui!. Ma in realtà è piuttosto diverso."

Interrogato poi sul possibile ruolo di Harry Styles nella pellicola di Chloe Zhao, l'attore non si è voluto sbilanciare e ha scherzato sul fatto che potrebbe essere stato sostituito dal cantante: "Non ne ho idea, a meno che non sia stato rimpiazzato e lui stia recitando la mia parte. Non ho idea. Non ho nessun commento da fare. Ma ho sentito dire che è un bravo ragazzo."

Vi ricordiamo che, nonostante i dubbi sulla data di uscita di Eternals emersi dopo la riunione degli azionisti Disney, il film resta previsto nelle sale italiane per il 3 novembre 2021.