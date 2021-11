Eternals, Kit Harington rivela: 'Non sapevo di chi fosse la voce fuori campo'

Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe ha debuttato da pochi giorni nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e le sue scene post-credit hanno già fatto discutere molto. La regista di Eternals Chloé Zhao ha chiarito alcuni dettagli, ma sembra che Kit Harington non fosse a conoscenza di un particolare importante mentre girava la scena.

Nella seconda delle scene post credit di Eternals, infatti, vediamo il personaggio di Dane Whitman entrare in possesso della Spada d'Ebano, preparando il terreno per un futuro nel franchise per Kit Harington nel ruolo del Cavaliere Nero.

Mentre sta per afferrare l'arma, una voce fuori campo lo interrompe, chiedendogli: "Sei sicuro di essere pronto per questo, Mr. Whitman?". Chloé Zhao ha presto svelato di chi è quella voce nella scena post credit di Eternals: si tratta di Mahershala Ali, che interpreterà Blade nell'atteso reboot diretto da Bassam Tariq.

Ma, a quanto pare, neppure Kit Harington era a conoscenza dell'identità dietro la discussa voce: "Sapevo che la battuta sarebbe stata detta, perché me l'hanno detta ad alta voce ed era nella parte di sceneggiatura che avevo ricevuto. Ma ho saputo che si trattava della voce di Mahershala Ali solo circa 3 settimane fa, quando Chloé mi ha scritto un messaggio dicendomi di cosa si trattava".

Inoltre, ha parlato del futuro del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe: "Finora abbiamo visto Dane come un bravo ragazzo, ma mi piace l'idea che questa svolta non sia totalmente positiva per lui". Poi ha rivelato: "Avevo qualche sentore che ci sarebbe stata una sorta di crossover. Non so quale sarà il futuro, non ne ho idea. Non c'è nulla di scritto, nulla che mi sia stato detto".

Possiamo aspettarci dunque che il Cavaliere Nero e Blade si incontrino ancora in una nuova produzione del Marvel Cinematic Universe. A questo riguardo, ecco i possibili sequel e crossover di Eternals.