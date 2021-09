Eternals, Kit Harington sul suo futuro nel MCU: 'Spero che sia solo l'inizio'

Dopo aver diffuso le nuove immagini promozionali di Eternals, attesa pellicola del MCU in arrivo dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Total Film ha pubblicato un'interessante intervista con Kit Harington.

L'ex star di Game of Thrones veste i panni di Dane Whitman, conosciuto nei fumetti anche come Black Knight, che lui stesso descrive come "il personaggio umano della storia. Non è un Eterno. È un personaggio che lavora nel Museo di Storia Naturale di Londra. Ma non è un Eterno, questo è il punto principlae".

Per quanto riguarda il suo futuro nel franchise, l'attore ha aperto al ritorno del personaggio in un futuro titolo del MCU: "Non ho idea se il mio personaggio andrà avanti o meno. Avevo letto di chi potrebbe diventare. Quindi c'è la possibilità di una traiettoria più lunga. E spero che questa sia solo la punta dell'iceberg per il mio personaggio. Lo spero, ma non lo so proprio. Sono all'oscuro come chiunque altro. E cerco di non vivere troppo avanti nel futuro riguardo a niente. Anche quando ero in Game of Thrones, anche durante la sesta stagione, pensavo che la settima non sarebbe mai arrivata!".

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale italiane il 3 novembre 2021. Intanto, Chloe Zhao ha anticipato che Eternals avrà un grande impatto sul futuro del MCU.