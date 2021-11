Eternals, la nostra intervista a Kingo: "Sogno un crossover con Ms. Marvel"

L'ultimo film dell'MCU diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao, Eternals, è finalmente sbarcato nei cinema italiani, con risultati incoraggianti al botteghino del primo weekend di distribuzioni. Nel frattempo, noi abbiamo intervistato Kumail Nanjiani, interprete di Kingo. E' stato un incontro breve ma denso di spunti.

Le cose, tolte le prime proiezioni al box office, non stanno andando nel migliore dei modi per l'ultimo tassello dell'MCU. Solo ieri vi abbiamo segnalato come il pubblico abbia votato Eternals come il film più brutto dell'MCU, dati riportati da CinemaScore dopo l'altrettanto, drammatico parere di critica rispecchiato nella percentuale di gradimento su Rotten Tomatoes.

Tuttavia, in contrasto col sentore comune, noi abbiamo visto e apprezzato il film - trovate qui la nostra recensione di Eternals - e abbiamo deciso di intervistare, assieme a molti altri componenti del cast di Eternals, lo stand up comedian di origini pakistane Kumail Nanjiani, interprete di Kingo, supereroe ma anche star di bollywood.

L'attore ci ha raccontato inizialmente del suo amore primigenio e sincero per il Marvel Cinematic Universe, che affonda le sue origini ben prima del suo coinvolgimento: "Ho visto ogni film MCU più volte. Ne ho visti la maggior parte durante il fine settimana di apertura o anche alla première, solo perché sono un fan. Ho anche letto i fumetti sugli Eterni anche prima che mi chiedessero di farlo".

In conclusione, l'attore si è profuso in complimenti, nei confronti dei Marvel Studios, per la scelta di comporre un cast più variegato, in termini di inclusività culturale, e dunque più realistico rispetto a una società multietnica come la nostra.A questo proposito, stimolato dalle nostre domande, Kumail ha anche parlato del personaggio pakistano in arrivo con Ms. Marvel e di possibili crossover con il suo Kingo: "Ci spero! Ho letto anche quei fumetti. L’idea che dei bambini pakistani possano leggerli e immedesimarsi nel supereroe Marvel è incredibile. Cambierà la vita di tanti ragazzi. Quindi si, spero che Kingo possa incontrare Ms. Marvel". Lo sperate anche voi? Ditecelo nei commenti!