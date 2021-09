Eternals, Ikaris sarà il futuro leader degli Avengers? La risposta di Richard Madden

Ci hanno scherzato su nel trailer di Eternals, ma il personaggio interpretato da Richard Madden in Eternals, Ikaris, potrebbe davvero diventare il leader degli Avengers nel MCU in futuro? Sentiamo cosa ha da dire l'attore al riguardo.

I nuovi eroi del Marvel Cinematic Universe stanno per arrivare.

Il prossimo film dei Marvel Studios in uscita questo novembre sarà infatti Eternals, la pellicola diretta da Chloé Zhao, che tra eroi e villain introdurrà tanti nuovi personaggi in quello che è ormai un vero e proprio Multiverso di storie.

E se, come abbiamo ben sappiamo, gli Eterni non sono intervenuti nel MCU finora pur essendo in giro da millenni, questa volta accadrà qualcosa che li farà entrare in campo.

Ma mentre per scoprire di cosa si tratterà dovremo aspettare l'arrivo del film sugli schermi, in una recente intervista con Total Film Richard Madden ha commentato un'ipotesi che, dopo l'uscita del primo trailer, ha attirato parecchia attenzione ed è stata al centro di molte conversazioni sul web e non solo.

Nel video in questione i membri degli Eterni, tutti seduti a tavola e intenti a mangiare (un po' come nella scena post-credit di The Avengers con lo shawarma), iniziano a parlare dei Vendicatori, e di come ora il gruppo di eroi abbia bisogno di un leader dato che Steve Rogers e Tony Stark non ci sono più.

Nella scena, Ikaris (Madden) si propone per il ruolo, facendo scoppiare a ridere tutti i suoi compagni. Ma sarebbe davvero un'ipotesi così ridicola?

"Non lo so. So che è un buon leader e un buon soldato" afferma Madden quando viene chiesto il suo parere "Quindi se sono questi i tratti necessari per guidare gli Avengers, lui li ha. Ma non posso predire una simile situazione".

E voi, che ne pensate? Chi dovrebbe essere il prossimo Leader degli Avengers? Fateci sapere nei commenti.